BMW lança o elétrico i3, mais leve para economizar energia

FRANKFURT - A BMW AG lançou nesta segunda-feira, 29, o modelo i3, novo compacto elétrico que utiliza materiais de fibra de carbono para reduzir o peso do veículo e torná-lo mais econômico.

O carro marca um novo conceito de produção que começou com a mudança da fábrica, em Leipzig, adaptada para usar energias limpas. O lançamento mundial do primeiro BMW elétrico foi feito simultaneamente em Londres, Nova York e Pequim.

O presidente da empresa, Norbert Reithofer, ressaltou durante o lançamento em Nova York que o carro é o primeiro que nasceu elétrico desde o início do projeto. "O i3 é nativo elétrico", disse ele.

A empresa diz que o i3, construído em Leipzig, na Alemanha, vai de zero a 100 quilômetros por hora em 7,2 segundos. O carro tem versão com modelo opcional a gasolina, com autonomia de até 300 quilômetros.

O carro começa a ser vendido em novembro na Alemanha e em outros mercados europeus por preços a partir de US$ 46 mil, o equivalente a R$ 104 mil. No ano que vem o carro chega aos Estados Unidos, Japão e China. No segundo semestre de 2014, deverá estar disponível também no Brasil.