A montadora alemã BMW planeja eliminar este ano 2,8 mil empregos de maneira voluntária, depois de ter cortado 9 mil posições no ano passado, informou o periódico Auto, Motor & Sport, citando o principal representante dos trabalhadores do grupo, Manfred Schoch. Um acordo impede demissões forçadas na BMW até o final de 2014, disse Schoch. As informações são da Dow Jones.