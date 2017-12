BNDES adia explicação sobre acordo com AES O BNDES informou na noite desta sexta-feira que só irá se pronunciar sobre o acordo com a americana AES na segunda-feira. Antes, o banco havia prometido explicar o acordo nesta sexta-feira. A assessoria do banco reiterou que o acordo está selado e aguarda apenas os arremates finais. "São mais de 400 páginas e 52 duas empresas envolvidas. Não houve tempo hábil para os advogados concluírem a redação final do texto", afirmou um assessor.