BNDES admite estudar outros produtos para o mercado de capitais O diretor-financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Marcio Henrique Monteiro de Castro, revelou hoje que o banco estuda o lançamento de novos produtos voltados para o pequeno investidor no mercado de capitais. Na esteira do fundo Papéis Índice Brasil Bovespa (PIBB), o BNDES quer lançar um outro fundo também lastreado no IBX-50 ? formado pelas 50 ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ?, mas que dê a garantia mínima de um retorno igual à rentabilidade da poupança. O executivo fez questão de frisar que o produto ainda está em estudo, em fase embrionária. Outra possibilidade também discutida pelo banco é o uso do FGTS nos novos produtos. Castro destacou que o interesse é utilizar o mercado de capitais para o desenvolvimento econômico do País. "Queremos desenvolver com inclusão social. Isso não é só uma política do Fome Zero. Criar uma grande classe média no Brasil é muito importante", afirmou. Segundo ele, economias que têm uma distribuição de renda mais concentrada como o Brasil são mais sujeitas a crises econômicas.