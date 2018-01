BNDES afirma que está aberto a propostas de empresas de mídia O vice-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Darc Costa, considerou positiva a posição das empresas de mídia de manifestarem que não estão mais interessadas no programa que o banco está desenvolvendo para fortalecer o setor. O executivo também considerou que o banco está sempre aberto a discutir as propostas que as empresas de mídia quiserem apresentar. "Comunicação é uma questão estratégica para o Brasil e para a manutenção da cultura", disse. Na avaliação de Costa, muitos dos problemas dos grupos de comunicação foram resolvidos ao longo do tempo com recursos próprios, mas lembrou que o BNDES também teve a sua cota de participação. "Como nós fizemos o que era mais relevante para as empresas de mídia, que era inserí-las dentro das nossas políticas operacionais, acho que a maior parte dos problemas delas foram vencidos por essa inserção", afirmou.