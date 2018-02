BNDES anuncia aumento no limite do cartão de crédito para R$ 250 mil O presidente do BNDES, Demian Fiocca, anunciou nesta quinta-feira o aumento do limite de crédito do cartão BNDES de R$ 100 mil para R$ 250 mil. O produto começou a funcionar em 2003 e neste ano já liberou R$ 121,28 milhões. Apenas três bancos trabalham com o cartão BNDES, destinado às micros e pequenas empresas: Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Fiocca informou que o Unibanco está se preparando para operar o produto e que o BNDES estuda permitir o uso do cartão também por caminhoneiros. Seria o único caso de pessoa física a utilizar o cartão com objetivo de adquirir pneus e equipamentos para o veículo. O presidente do BNDES convidou outras instituições financeiras a oferecerem o cartão aos seus clientes. "É mais uma pressão competitiva no mercado de crédito para reduzir os juros no País", disse. Ele afirmou também que está sendo preparada uma nova fase de divulgação do produto, mas não informou a data do início ou fim da campanha. Fiocca também não comentou se a publicidade será feita antes ou depois das eleições presidenciais.