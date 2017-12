BNDES anuncia financiamento para transporte em Vitória O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciará amanhã em Vitória (ES) financiamento de R$ 101 milhões para obras de transporte urbano na região de Grande Vitória. Segundo comunicado, o diretor da área de Inclusão Social do BNDES, Maurício Borges Lemos e o governador em exercício do Espírito Santo, Lelo Coimbra, anunciarão a aprovação de financiamento cujos recursos serão usados para implantar a terceira etapa do Sistema Integrado de Transportes da Região Metropolitana da Grande Vitória (TRANSCOL III). O apoio do banco ao projeto da terceira etapa corresponde a 71% do valor total de R$ 142,3 milhões no empreendimento. De acordo com o banco estatal, o projeto beneficiará cerca de 1,5 milhão de habitantes e prevê a geração de 1.550 empregos durante as obras. O Sistema Integrado de Transportes de Vitória "visa reestruturar, racionalizar e expandir o sistema tronco-alimentado para atender a dimensão e o perfil da demanda atual. Estão previstas obras de construção ou pavimentação de 44 quilômetros de vias, a expansão de cinco dos seis terminais de integração existentes e a implantação de outros quatro terminais", detalhou o BNDES, que também financiou as duas primeiras etapas do programa TRANSCOL.