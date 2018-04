BNDES anuncia normas para empréstimo a exportadores O BNDES divulgou nesta segunda-feira as normas da modalidade especial de apoio financeiro às exportações do Programa BNDES-Exim Pré-embarque, para auxiliar os exportadores durante o período de escassez de financiamento externo ao setor. Empresas de todos os portes poderão obter os recursos. A participação do BNDES será de até 100% do valor FOB da exportação - o FOB (Free on Board, na sigla em inglês) equivale ao valor da mercadoria, sem a incidência de impostos e fretes. O prazo para pagamento do empréstimo será de até 180 dias a contar da data da contratação. Os encargos são os seguintes: Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP, atualmente em 10% ao ano) ou Libor (título norte-americano) semestral; diferença do BNDES (1% ao ano para as operações de micro, pequenas e médias empresas e 2,5% ao ano para as grandes empresas); e diferença do agente financeiro (até 3%, para empresas de qualquer porte). Os recursos extraordinários para exportação serão liberados no prazo de cinco dias úteis. Esse prazo é contado a partir da data em que o agente financeiro encaminhar ao BNDES a Ficha-Resumo da Operação (FRO). O valor máximo será de US$ 8 milhões por companhia e serão apoiadas "empresas de todos os portes e de todos os setores", como diz o relatório divulgado pelo banco. Os recursos a serem liberados em curto prazo financiarão a produção de bens para exportação, sem restrição de ordem setorial. Além dos recursos do BNDES, haverá uma dotação adicional de R$ 2 bilhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Segundo as normas da nova modalidade de crédito, denominada Programa BNDES-Exim Pré-embarque de Curto Prazo, as operações serão realizadas por intermédio dos agentes financeiros repassadores de recursos do BNDES. O processo terá tramitação simplificada e a liberação dos recursos será feita no prazo de cinco dias úteis.