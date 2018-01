BNDES anuncia novas regras para o Modercarga O programa BNDES Caminhões, antigo Modercarga, foi reformulado pela instituição. O Banco está aumentando seu limite máximo de financiamento de 70% para até 90% do valor do automóvel. O prazo de pagamento por transportadores autônomos admitido pelo Banco, que era de até 60 meses, passará para até 72 meses em caso de veículos novos e até 48 meses em caminhões usados. A taxa de juros para esse programa, que era fixa em 17% ao ano, passa para TJLP mais o spread - diferença entre os juros de captação e as taxas cobradas nos empréstimos - do BNDES e do agente financeiro. O do BNDES será de 1% ao não para micro, pequenas e médias empresas, e de entre 2,5% e 4,0% ao ano para grandes empresas. O volume de recursos para veículos novos foi ampliado de R$ 1,6 bilhão para R$ 3,4 bilhões. No caso dos usados, foi reduzido de R$ 400 milhões para R$ 200 milhões.