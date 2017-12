BNDES anuncia que não altera juros diferenciados para empresas O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que não vai alterar sua política de juros diferenciados para as empresas nacionais e estrangeiras. Segundo a Assessoria de Imprensa do banco, a nova política de juros, instituída em 1º de março, continua em vigor e não houve nenhuma determinação do governo para que fosse alterada, conforme foi noticiado pela imprensa recentemente. O presidente do banco, Carlos Lessa, participou de reunião com a diretoria do BNDES, em Itaipava, distrito de Petrópolis, e não foi encontrado para comentar a possível pressão do governo para mudança na política de juros. A Assessoria do banco informou, porém, que o BNDES não comentaria "notícias com fontes anônimas". No início do mês passado, o banco decidiu que empresas estrangeiras pagariam entre 1 ponto porcentual e 1,5 ponto porcentual a mais do que as empresas nacionais, ao contratarem financiamento do banco. A medida foi justificada com o argumento de que multinacionais têm acesso à capital mais barato no exterior.