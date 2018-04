BNDES anuncia R$ 7,8 bilhões para exportações O presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho, anunciou hoje a liberação de cerca de R$ 7,8 bilhões para financiamento às exportações. Deste total R$ 2 bilhões serão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o restante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid), instituições financeiras asiáticas e Banco de Investimento Nórdico. Os recursos do FAT já estarão disponíveis a partir da próxima semana. Na segunda-feira, Eleazar se reúne com a diretoria do BNDES para definir os detalhes das operações. Segundo ele, esses recursos serão destinados a operações de exportações de prazos mais curtos. Empresas de todos os portes poderão se candidatar ao empréstimo, mas a prioridade será dada a pequenas e médias empresas. Segundo Eleazar, os recursos do FAT depositados no BNDES têm prazo de seis meses e serão remunerados pela TJLP. Após esse prazo, o BNDES devolverá os recursos ao FAT atualizados pela TJLP. Eleazar disse que esse crédito poderá influenciar positivamente a balança comercial, porque muitas dessas operações poderiam não ser realizadas este ano se não fosse essa linha de crédito do BNDES. No primeiro semestre deste ano, o BNDES liberou de recursos próprios R$ 1,8 bilhão para financiar as exportações. O presidente do BNDES detalhou ainda as fontes do financiamento de US$ 1,9 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões) para linhas de exportação. Deste total, US$ 450 milhões virão do BID (são do BNDES para pequenas e médias empresas que serão reembolsados pelo BID); outros US$ 140 milhões também virão do BID (contratados em 2001, mas só serão desembolsados no final do ano); US$ 300 milhões foram captados de instituições financeiras asiáticas (também já contratados e não desembolsados); US$ 100 milhões virão do Banco de Investimento Nórdico (contratados há dois meses); e o US$ 1 bilhão restante também será do BID, cujo processo está em fase de negociação.