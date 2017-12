BNDES anuncia recursos para Venezuela e Equador O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a aprovação de operações para dois países da América Latina, sendo US$ 255 milhões para a Venezuela e US$ 242 milhões para o Equador. Segundo o diretor da área internacional do banco estatal, Luiz Eduardo Melin, estas operações são as primeiras dentro do programa de integração continental definida pelo governo Lula. Os dois financiamentos são destinados à construção de hidrelétricas que serão construídas por empresas instaladas no Brasil. Segundo Melin, os financiamentos serão feitos com a garantia do mecanismo de Convênio de Crédito Recíproco (CCR) através do qual os bancos centrais daqueles países garantem a liberação do pagamento. Além disso, foram feitas operações de seguro e avais para as operações.