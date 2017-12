BNDES anuncia setores que serão prioridade em 2004 Cinco setores industriais foram definidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como prioritários para 2004: material de transporte, agroindústria, papel e celulose, metalurgia e siderurgia. Segundo o vice-presidente da instituição, Darc Luz da Costa, cada um desses setores receberá aporte do banco de pelo menos R$ 1 bilhão a mais do que o desembolsado no ano passado. O BNDES está prevendo desembolsar pelo menos R$ 7 bilhões para o setor de energia em 2004, segundo dados divulgados agora pelo vice-presidente da instituição, Darc Luz da Costa, quando detalhou as projeções para o orçamento de 2004. No ano passado, os desembolsos para o setor somaram R$ 3,3 bilhões, o que indica que a instituição deverá dobrar o volume este ano. No total previsto para 2004 estão incluídos os R$ 3 bilhões do programa de capitalização das distribuidoras de energia elétrica anunciados no final do ano passado, mas que ainda não liberou nenhum recurso. Para o segmento "veículo automotor", o banco desembolsou R$ 2,647 bilhões, com acréscimo de 91% em relação ao realizado em 2002. O fato de as empresas deste setor serem multinacionais não é um empecilho para as operações do banco, já que a instituição considera que estão gerando emprego no País. O fluxo para o setor será menor em 2004, porque o BNDES acredita que as próprias empresas agora terão interesse em manter os canais abertos e devem buscar outras fontes de financiamento.