BNDES apoiará empresas brasileiras na Argentina O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá apoiar as empresas brasileiras com negócios na Argentina a partir de 2003 para que possam incrementar o fluxo de investimentos no país. A informação foi dada pelo presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho Filho, aos empresários do Grupo Brasil, entidade que reúne as quase 200 maiores empresas brasileiras na Argentina, durante encontro no final da semana passada. Ainda não se sabe o montante da linha de crédito que o Banco está disposto a oferecer às empresas que desejem iniciar ou ampliar seus negócios no país vizinho. O Banco pretende destinar uma parte do dinheiro para análise de mercado, principalmente no que se refere à oportunidade de negócios nos setors de têxtil, auto-peças, indústria, energia, infra-estrutura, logística e transporte. Nos últimos seis anos, a entidade financiou cerca de US$ 600 milhões de dólares destinados à operações de comércio exterior entre Brasil e Argentina. De acordo com dados do presidente do Grupo Brasil, Elói de Almeida, nos últimos 10 anos, o setor privado brasileiro investiu cerca de US$ 10 bilhões na Argentina, gerando mais de 12 mil empregos. Em uma entrevista de Eleazar de Carvalho Filho ao jornal econômico argentino Infobae, ele afirmou que "a visão parte de financiar a internacionalização das empresas brasileiras, outorgando créditos para a aquisição de empresas ou a realização de joint ventures". Para ter acesso aos créditos, as empresas necessitam cumprir uma série de requisitos, dentre os quais: ter um perfil exportador, ser controlada por brasileiros ou formar parte de uma joint venture, com uma participação mínima de 50% de capital brasileiro. "Queremos estimular a inserção e o fortalecimento das empresas brasileiras no mercado argentino e em outros países através do apoio a investimentos a realizar-se no exterior, incrementando assim as exportações de nosso país", afirmou Eleazar de Carvalho Filho.