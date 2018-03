BNDES apoiará empresas do Brasil na América do Sul O BNDES apoiará grandes investimentos de empresas brasileiras na América do Sul. Já houve indicação para as empresas de que estes projetos terão mais peso na análise do banco. Há uma expectativa de que esta decisão reverta a queda no número de consultas para financiamento de grandes projetos que, nos primeiros quatro meses do ano chegou a 54%. Até abril, haviam chegado ao banco R$ 7.497 bilhões em consultas, ante os R$ 15.586 bilhões do mesmo período de 2002. "O BNDES está apoiando decisivamente este tipo de projeto, que inclusive já estava na previsão dessas empresas. Está havendo uma conjunção estratégica da política de governo e da empresarial. Com isso, serão revisitados projetos de investimentos", diz o superintendente da Área de Operações Indiretas do banco, José Eduardo Carvalho Pereira. Ele afirma que o acordo que está sendo negociado com a Argentina diz respeito ao financiamento de produto de exportação por meio de linhas de crédito recíprocas, garantidas pelos bancos centrais de cada país. Esta nova modalidade trata do financiamento a "investimentos binacionais ou multinacionais", como a ampliação de capacidade instalada, usando fundos de instituições públicas e privadas. "Será dada ênfase aos projetos nos países da América do Sul", diz. Pereira considerou a queda nas estatísticas operacionais do banco no primeiro quadrimestre - houve redução não apenas no número de consultas como também nos enquadramentos de propostas, aprovações de financiamentos e empréstimos - como um comportamento já esperado, diante do que já vinha se desenhando desde o ano passado. "Este não é um ano como outro qualquer. Houve, desde o segundo semestre de 2002, um conjunto de intranqüilidade como há muito tempo não havia, com a perspectiva de guerra, cenário político que alguns achavam desfavorável e uma fase de investimentos que já vinha declinante", afirma.