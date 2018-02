BNDES: aporte será discutido na próxima semana O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, afirmou hoje que um aporte do governo federal no banco será discutido na próxima semana com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele não quis revelar o valor que está sendo requisitado pelo banco e não confirmou a cifra de R$ 100 bilhões publicada hoje no jornal Valor Econômico. Coutinho disse apenas que o número solicitado pelo BNDES ao governo é "grande" e ainda precisa ser discutido.