BNDES aprova condições do Modercarga A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou as condições do Programa de Modernização da Frota de Caminhões (Modercarga), que terá inicialmente R$ 2 bilhões, sendo R$ 600 milhões para financiamento de caminhões usados, e prazo de vigência de 12 meses. O objetivo do programa é financiar a aquisição de caminhões. O BNDES está preparando as Normas Operacionais a serem enviadas aos agentes financeiros repassadores dos recursos do Banco, com todas as informações necessárias para a concessão do crédito no âmbito do novo Programa. Objetivo e condições O Modercarga tem o objetivo de financiar a compra de caminhões tanto por empresas quanto por caminhoneiros autônomo. O programa financia caminhões, caminhões-tratores, cavalos-mecânicos, reboques, semi-reboques, chassis e carrocerias, novos e usados com até sete anos. O prazo de pagamento é de até 60 meses, com carência de 3 meses, para equipamentos novos e de até 36 meses, com igual período de carência, para os usados. A taxa de juros é de 17% ao ano, incluída a remuneração do agente financeiro. O financiamento é de até 70% do valor do bem negociado. Segundo o BNDES, em 2003, foram produzidos no Brasil 78,9 mil caminhões, dos quais 12,8 mil foram exportados. Dos 66,3 mil caminhões vendidos no país, 64,6 mil foram nacionais e 1,7 mil importados.