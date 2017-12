BNDES aprova empréstimo de R$ 1,62 bilhão para a RIOgaleão

RIO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta semana um financiamento de longo prazo de R$ 1,62 bilhão para a RIOgaleão, concessionária que opera o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro.

O prazo de financiamento é de 10 anos, com prazo final para amortização em 15 de dezembro de 2027. Os recursos permitirão à concessionária amortizar parte do empréstimo ponte que vence este mês, informou o banco de fomento, em nota. A RIOgaleão possui um empréstimo ponte de R$ 1 bilhão, com vencimento em 26 de dezembro, que será parcialmente amortizado com os recursos do crédito de longo prazo.

“Esse empréstimo é parte de um conjunto de iniciativas – entre elas a alteração na estrutura societária e um novo cronograma de pagamentos de outorga – que visam dar mais solidez financeira à concessionária e assegurar a qualidade de seus serviços”, argumentou o banco, em comunicado.

O novo empréstimo corresponde a 70% dos investimentos previstos durante o período do apoio financeiro. O financiamento será efetivado através de uma operação mista: R$ 793,8 milhões na modalidade direta (49% do total) e R$ 826,2 milhões (51%) repassados por quatro instituições financeiras - Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander.