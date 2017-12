BNDES aprova financiamento de R$ 168 milhões para Coinbra O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 168 milhões para o grupo Coinbra, produtor de soja e de suco de laranja. Segundo comunicado do banco, os recursos serão usados para a o aumento na capacidade de produção nas unidades do grupo, localizadas em Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Paraná. O investimento total do empreendimento é de R$ 436 milhões, e prevê ainda o aumento das exportações do grupo. O BNDES informa que o grupo, de origem francesa, mantém cerca de 5 mil empregos no Brasil, número que aumenta para 8,5 mil postos de trabalho em épocas de safra. A expansão poderá criar 493 empregos diretos, de acordo com o BNDES. O grupo vai instalar uma fábrica com capacidade para esmagar 3 mil toneladas de soja por dia em Alto Araguaia (MS). Em Jataí (GO), haverá expansão da atual unidade fabril, com aumento da capacidade de esmagamento de soja, que passará das atuais 900 toneladas/ dia para 2 mil toneladas / dia. Na unidade de Matão (SP), os recursos serão investidos na modernização e na ampliação das instalações industriais para aumentar a capacidade de esmagamento de laranja de 19 milhões de caixas por ano para 23,4 milhões. Também haverá investimentos na unidade de Bebedouro (SP), que passará de 19 milhões de caixas de laranja por ano para 28,6 milhões.