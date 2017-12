BNDES aprova financiamento de R$ 26,6 milhões para a Gerdau O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje ter aprovado financiamento de R$ 26,6 milhões à Gerdau Açominas, que usará os recursos para adquirir os equipamentos necessários à montagem de uma subestação de energia elétrica transformadora de 440 quilowatts, de acordo com comunicado do banco. O BNDES informa que a subestação, no valor total de R$ 33,3 milhões, será instalada no município de Araçariguama (SP), e que o índice de nacionalização dos equipamentos da subestação atingiu porcentual de 65,82%. A instituição informa que o apoio do BNDES é equivalente a 80% do investimento total e será concedido no âmbito da linha FINAME, que é a linha de crédito do banco para aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, através de instituições financeiras credenciadas. Os recursos serão repassados pelo Banco Santander, segundo o BNDES. "O Grupo Gerdau Açominas S/A atua no setor de siderurgia, produzindo laminados longos de aço", finalizou o banco estatal, no comunicado.