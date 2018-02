BNDES aprova financiamento de R$ 4,4 bilhões para a Oi

Ainda de acordo com o banco, o grupo de telecomunicações investirá R$ 12,3 bilhões até 2011 na ampliação da base de clientes, por meio de expansão e melhoria da qualidade da rede e intensificação do uso. Isso se dará principalmente a partir da convergência dos serviços prestados e do atendimento às obrigações das concessionárias, definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com dados coletados pelo BNDES, as principais metas das concessionárias de telefonia fixa (BRT Fixa e Oi Fixa) são a implantação de infraestrutura da rede para conexão em banda larga em mais de 3.000 municípios, até 2010, e a instalação da conexão de banda larga em cerca de 28.000 escolas públicas urbanas do País. O BNDES informou ainda que as empresas investirão na ampliação da convergência entre suas redes e na melhoria dos serviços integrados de TV por assinatura, telefonia fixa, móvel e banda larga.

O banco apurou que parte dos recursos será destinada à expansão de capacidade da rede, a partir da entrada da Oi Móvel em São Paulo, ao aumento da base de clientes de dados e banda larga e à modernização. O BNDES encerrara o comunicado informando que, nos últimos 11 anos, aprovou financiamentos de R$ 29,4 bilhões para empresas de telecomunicações.