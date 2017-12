BNDES aprova financiamento de R$ 84,9 milhões para TAM O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje a aprovação de financiamento de R$ 84,9 milhões para a TAM Linhas Aéreas. Segundo o BNDES, os recursos serão usados para obras de expansão da companhia aérea, que está ampliando as instalações do Centro Tecnológico de São Carlos (SP). O crédito também será utilizado para compra de equipamentos e materiais nacionais, segundo informações do banco. De acordo com o BNDES, o financiamento representa 7,3% dos investimentos totais da empresa em 2005, que chegarão a R$ 1,16 bilhão até o final deste ano. Ainda segundo o banco, o projeto da TAM prevê criação de 1.500 novos empregos diretos, que serão acrescidos ao quadro de 7.500 funcionários da companhia. O banco detalhou ainda o uso dos recursos pela TAM. Entre as principais iniciativas que serão realizadas pela empresa aérea, com o financiamento, estão desenvolvimento de uma nova ferramenta de vendas de passagens por meio de um portal na internet; e o treinamento de funcionários da companhia e de cerca de 3.000 empregados de empresas terceirizadas. A TAM informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não recebeu nenhum comunicado oficial do banco estatal sobre o assunto. A empresa aérea esclareceu ainda que não confirma o montante de investimentos da TAM para esse ano, citado pelo BNDES.