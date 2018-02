BNDES aprova financiamento de R$ 98,4 mi a Grupo Randon O BNDES aprovou financiamento total de R$ 98,4 milhões para quatro empresas controladas pelo grupo Randon, de Caxias do Sul (RS): a Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda (R$ 8,2 milhões, correspondentes a 62,3% do investimento total de R$ 13,2 milhões); a Master Sistemas Automotivos Ltda (R$ 28,4 milhões, equivalentes a 53% do investimento total de R$ 53, 6 milhões); a Suspensys Sistemas Automotivos Ltda (R$ 17,5 milhões, sendo 49,2% do investimento total de R$ 35,4 milhões); a Fras-Le S/A (R$ 44,3 milhões, equivalentes a 49,1% do investimento total, que soma R$ 90,2 milhões). Segundo nota divulgada pelo banco, o crédito destina-se a projetos de modernização e expansão da capacidade de produção das unidades industriais. Ainda segundo o banco, o investimento total do empreendimento do Randon nas quatro empresas é de R$ 192,6 milhões. As quatro empresas apoiadas pelo banco atuam no segmento de partes, peças e componentes para o setor automotivo e empregam, juntas, 3.750 empregados. Ainda segundo a nota, os investimentos apoiados pelo BNDES vão gerar 368 novos empregos diretos.