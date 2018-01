BNDES aprova financiamento para obras na Via Dutra Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou hoje comunicado informando que aprovou financiamento de R$ 39,4 milhões para obras de melhoramento na rodovia Presidente Dutra, uma das principais vias de tráfego entre Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo comunicado do banco, o financiamento vai para a empresa concessionária da rodovia, a Nova Dutra, e representa 45,75% do total de R$ 86,1 milhões que será investido no empreendimento, a ser coordenado pela empresa. BNDES informa que, entre as obras que serão realizadas, estão incluídos trabalhos de restauração de diversos trechos do pavimento, canteiro central e de domínio (revestimento vegetal e cercas), além de recuperação, reforço e alargamento em diversas pontes e viadutos. Também serão implantadas vias marginais em São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro, visando beneficiar o tráfego da estrada nos trechos próximos a estes grandes centros. Financiamento anterior O banco estatal lembrou ainda no comunicado que, ao assumir a concessão, a Nova Dutra já contou anteriormente com apoio do BNDES, no valor de R$ 171 milhões entre 1996 e 2000, para recuperação das pistas; construção de pontes, viadutos e passarelas; abertura de novas marginais; implantação de barreiras no canteiro central; e nova sinalização.