BNDES aprova limite de crédito de R$ 1,5 bi para Gerdau O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou operação de limite de crédito de R$ 1,5 bilhão para a realização de plano de investimentos do Grupo Gerdau, no período de 2009 a 2013, segundo nota divulgada hoje pelo banco. De acordo com a nota, os investimentos totais previstos pela empresa no período atingem US$ 3,6 bilhões.