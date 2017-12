BNDES aprova linha Investimentos Sociais de Empresas A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta quinta-feira que aprovou a criação da linha Investimentos Sociais de Empresas, que contemplará financiamento destinado à implantação, expansão ou consolidação de projetos sociais. A nova linha, lançada em substituição ao Programa de Apoio a Investimentos Sociais de Empresas (PAIS), que visa redução das desigualdades sociais, tem duas vertentes. Uma delas é de apoio a ações voltadas para os funcionários de empresas e seus dependentes ou familiares, empregados de fornecedores de insumos, materiais e serviços ou clientes. A outra, no âmbito da comunidade, apoiará projetos envolvendo as comunidades nas áreas de influência geográfica das empresas e ações que beneficiem segmentos da população, mesmo aqueles que não estejam associados às iniciativas empresariais ou em suas áreas de influência, mas que visem somar esforços com programas e políticas sociais públicas. O financiamento será, sempre, por meio de operação direta, independente do valor concedido e poderá ocorrer via subcrédito social, isto é, o crédito vinculado ao financiamento de um determinado projeto produtivo ou com um contrato específico para a operação.