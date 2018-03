BNDES aprova R$ 20 milhões para crédito rural O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento de R$ 20 milhões do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para a Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol-Baser). A entidade é formada por 27 mil pequenos agricultores em 198 municípios dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Este é o quarto financiamento concedido pelo BNDES à Cresol-Baser desde 1999. Os recursos serão usados para compra de equipamentos agrícolas e de pecuária, como matrizes leiteiras. A Cresol-Base funciona como um sistema que congrega 33 cooperativas de crédito rural do Paraná, 14 de Santa Catarina e 12 do Rio Grande do Sul. Essas cooperativas mantêm autonomia em suas decisões internas e se responsabilizam pelo gerenciamento de seus recursos, tornando-se responsáveis pelo pagamento dos empréstimos diante do Sistema Cresol, caso ocorra inadimplência por parte dos agricultores tomadores de financiamento. A taxa de inadimplência em relação a financiamentos do Pronaf é próxima a zero, informou o BNDES.