BNDES aprova R$ 65,9 mi para PCH em MG

Durante a fase de implantação da PCH serão criados 300 empregos diretos e 150 indiretos. A PCH está com 55% das obras já iniciadas, de acordo com o cronograma de implantação. A participação do BNDES no projeto será de 71,6% do valor total, orçado em R$ 92 milhões.

Segundo o banco, os recursos serão destinados à Sociedade de Propósito Específico (SPE) Hidrelétrica Malagone, controlada pela Wanerg Energética e constituída para construir e operar a usina, no Rio Uberabinha.

A PCH Malagone, que integra um conjunto de empreendimentos hidrelétricos em desenvolvimento no Rio Uberabinha, será a primeira unidade a ser implantada, devido ao seu porte, ao interesse econômico, ao estágio de desenvolvimento de estudos e às licenças ambientais. A conexão ao sistema de distribuição será por meio do sistema elétrico da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), com a construção de 34 quilômetros de linha de transmissão.

Entre 2003 e junho deste ano, o BNDES aprovou financiamentos para 91 PCHs, totalizando créditos de R$ 5,6 bilhões. O apoio do Banco propiciou investimentos de R$ 8 bilhões na economia brasileira e a geração de 1,8 mil MW.