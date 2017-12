BNDES assina acordo com Banco dos Brics

RIO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que assinou nesta quinta-feira, 9, durante a 7ª reunião de cúpula dos Brics, na Rússia, um acordo de cooperação entre instituições financeiras de fomento e o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), instituição multilateral criada ano passado pelo grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O documento foi firmado pelo presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e por representantes do Banco para o Desenvolvimento e Assuntos Econômicos Estrangeiros (Vnesheconombank), da Rússia; do Export-Import Bank da Índia, do Banco de Desenvolvimento da China (CDB) e do Banco de Desenvolvimento da África Austral (DBSA), da África do Sul.

Os países do Brics acordaram a criação da nova instituição multilateral, uma espécie de contraponto ao Banco Mundial, na reunião de cúpula do ano passado, em Fortaleza (CE). Segundo nota divulgada pelo BNDES, o acordo estabelece as bases para que os bancos de desenvolvimento se relacionem com o NDB.

"As partes envolvidas se dispõem a explorar possibilidades de cooperação na mobilização de recursos para financiamento, cofinanciamento e estruturação de garantias em projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável", diz a nota do BNDES.

Ainda de acordo com a nota, o acordo cita como possíveis focos de parcerias os financiamentos de projetos relacionados à inovação e tecnologia, eficiência energética e segurança ambiental, além de iniciativas com impacto social relevante para as economias dos países do bloco.

"Entre as formas de cooperação previstas estão a realização de empréstimos, emissões de títulos, a criação de programas para apoio financeiro por meio de project finance (modalidade de crédito na qual a garantia é dada pelo próprio projeto), bem como a estruturação de fundos de investimento", dia a nota do BNDES.