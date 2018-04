BNDES aumenta crédito para exportação, diz Amaral O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Sérgio Amaral, disse hoje que o BNDES está aumentando as suas linhas de crédito à exportação enquanto as turbulências financeiras estão reduzindo as linhas de financiamento às exportações internacionais para o Brasil. Amaral explicou que essa ação do BNDES se dará basicamente nas linhas de pré-embarque e é temporária - somente irá até a normalização da oferta de linhas de crédito para exportação. "Espero que esses problemas possam ser eliminados ou reduzidos muito significativamente com o acordo com o FMI", disse o ministro. Amaral definiu o aumento do financiamento à exportação como "um remanejamento da carteira de empréstimo no banco por motivo conjuntural". De acordo com ele, "o exportador já pode procurar o BNDES", que está trabalhando para flexibilizar as condições de crédito para pequenas e médias empresas exportadoras. Disse também que os pedidos ao BNDES serão analisados caso a caso, conforme prioridades que serão estabelecidas. Como exemplo, ele citou o caso da soja, no qual há algumas multinacionais que têm recursos próprios e, nesse caso, não seriam beneficiárias dos recursos da instituição federal. CCR deve voltar em breve O ministro Sérgio Amaral disse esperar que o Convênio de Crédito Recíproco (CCR) volte nos próximos dias. Ele afirmou também que além do CCR o governo está trabalhando para aumentar as garantias de crédito dos financiamentos brasileiros ao comércio exterior e que haverá uma reunião sobre isso em Brasília daqui a duas semanas. A reunião será de representantes do governo brasileiro com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Corporação Andina de Fomento (CAF), e Fonplata. Amaral não foi específico, mas disse que essas instituições estão procurando melhorar as garantias de crédito para aumentar o intercâmbio comercial entre os países da América Latina. Ele afirmou que a CAF vem ajudando as exportações e investimentos na América latina e deu um exemplo sobre como sua participação melhora a garantia de uma operação. "A CAF tem crédito A e faz uma operação conjunta com o BNDES. Os recursos do BNDES nessa operação também passam a ter crédito A, que tem preferência de pagamento", afirmou. De acordo com ele, tanto o BID quanto a CAF podem aumentar a participação deles para melhorar a garantia. Segundo Amaral, não se trata de seguro de crédito mas ?é alguma coisa nessa direção". Ele disse, ainda, que em uma reunião anterior no Equador foi discutida a criação de fundos multilaterais para o BID emprestar recursos para vários países ao mesmo tempo através desses fundos. Amaral afirmou que o BID está preocupado com a queda de intercâmbio comercial na América latina.