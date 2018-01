BNDES avalia alta na produção no próximo ano Os primeiros sinais de uma possível recuperação no desempenho da indústria em 2007 foram divulgados nesta quinta-feira pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O desempenho de janeiro a outubro deste ano, na comparação com igual período no ano passado, mostrou crescimento no valor de desembolsos (5%); nas aprovações de crédito (17%), e também nas consultas para obtenção de empréstimos (7%). No setor industrial, as liberações de recursos cresceram 16%. Para o banco, os números mostram que o empresariado pretende elevar investimentos no ano que vem, o que pode conduzir naturalmente a um aumento na produção. Nos dez primeiros meses de 2006, o banco desembolsou R$ 18,4 bilhões para o setor. "Se não houver investimento, o crescimento (na produção industrial) tem fôlego curto", afirmou o assessor da diretoria do banco, Francisco Eduardo Pires de Souza. Segundo ele, os desembolsos totais do banco em dez meses somaram R$ 35,448 bilhões. Porém, os desembolsos para investimento fixo, que estão diretamente relacionados a aumento de capacidade instalada (como compra de máquinas e equipamentos) subiram 11% de janeiro a outubro deste ano, ante igual período no ano passado, somando R$ 23,23 bilhões. Na avaliação de Souza, esse dado é muito importante, principalmente quando analisado ao lado do crescimento nos pedidos de financiamento. As consultas totalizaram R$ 76,964 bilhões de janeiro a outubro deste ano. São o primeiro passo para a análise de financiamento pelo banco e termômetro do apetite do empresariado por investimentos futuros. Para ele, as informações do banco podem ser confrontadas com os recentes dados de produção industrial, que apontaram queda em outubro. "Na conjuntura industrial, as decisões que vão afetar o futuro são contratação de mão-de-obra e investimentos, que são compromissos com o aumento de produção. Isso serve para relativizar um dado negativo em um determinado mês", afirmou. De janeiro a outubro deste ano, as aprovações de financiamento mantiveram o ritmo de alta e somaram R$ 52,254 bilhões no acumulado do ano. Porém, Souza reconheceu que um setor ainda mostrou resultados muito negativos de janeiro a outubro: o da agropecuária. Houve queda de 19% nos desembolsos para a área nos dez primeiros meses de 2006, ante mesmo intervalo no ano passado, totalizando R$ 2,6 bilhões. Lembrando a grave crise do setor, ele considerou que isso se refletiu "em queda de investimento e em queda na demanda por investimento". Porém, informou que, a cada mês, diminui a intensidade da queda nas liberações de financiamento para o setor. "No início deste ano, os desembolsos para agropecuária caíram 40%", afirmou. Ao comentar sobre o "teto" no total de desembolsos do BNDES para o final de 2006, de R$ 52 bilhões, Souza considerou que provavelmente o banco não deve chegar a este patamar. "Acho que podemos chegar um pouco acima do que foi registrado no ano passado, que ficou quase em R$ 48 bilhões", disse.