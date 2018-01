BNDES concede crédito de R$ 1,34 bilhão à TIM Celular O BNDES aprovou um empréstimo de R$ 1,34 bilhão para financiar a expansão da TIM Celular S/A, filial da TIM Brasil Serviços e Participações S/A, holding brasileira do Grupo Telecom Itália. O crédito financiará o projeto de expansão da área de cobertura, aumento da capacidade e modernização da rede de atendimento da companhia de telefonia celular, disse o BNDES em comunicado. "Esse apoio permitirá que a empresa amplie sua presença em municípios de suas áreas de atuação, com crescimento do número de estações rádio base, no período entre junho de 2004 a dezembro de 2006", afirmou o banco. A ampliação do serviço de celular no Brasil estimula uma maior concorrência no mercado, beneficiando todos os usuários, disse o BNDES. "Parte dos novos investimentos a serem efetuados pela TIM Celular S/A - 29% do total - ocorrerão em áreas incentivadas pelo BNDES, como o Maranhão, Espírito Santo, Regiões Amazônica e Centro-Oeste, e municípios da metade Sul e Noroeste do Rio Grande do Sul", disse o Banco. De acordo com o BNDES, "a empresa privilegia a compra de equipamentos de origem nacional nos novos investimentos, que são compostos em 84% por itens financiáveis pelo Banco". O Banco disse que a telefonia celular mostra elevadas taxas de crescimento no Brasil e a expectativa é de que o desempenho continue nos próximos anos. Em maio deste ano, havia no país quais 74 bilhões de celulares, após um crescimento de 33% em 2003 e de 41% em 2004.