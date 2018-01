BNDES concederá crédito para mais 6 empresas pela linha Progeren O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje que mais seis empresas irão receber financiamentos de capital de giro, totalizando R$ 95,1 milhões, no âmbito do Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda (Progeren). De acordo com o comunicado, as propostas foram apresentadas ao BNDES pelas empresas C. Vale Cooperativa Agroindustrial Ltda.; Roullier do Brasil Ltda; Atlas Sul Indústria de Eletrodomésticos Ltda.; Calçados Beira Rio S.A.; Cipatex Impregnadora de Papéis e Tecidos Ltda.; e Cipatex Sintéticos Vinílicos. De acordo com o BNDES, as operações visam a "aumentar a capacidade de produção, incrementar a receita operacional bruta e ampliar o número de empregos diretos nas empresas, com abertura de menos 534 postos de trabalho", esclareceu o banco, em comunicado. O banco estatal explica que os contratos de financiamento aprovados pela diretoria do BNDES prevêem determinadas condições às empresas, "que terão de cumprir metas em relação à quantidade de produtos faturados e ao volume de receita operacional bruta, além de garantirem a abertura do número previsto de empregos diretos", acrescentou o banco. Ainda de acordo com o banco, se cumprirem as metas, as seis empresas pagarão ao BNDES juros anuais de apenas 3,5% ao ano acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que hoje é de 9,75% ao ano. "Caso não o façam, a taxa acima da TJLP subirá para 9% ao ano", informou o banco.