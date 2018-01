BNDES confirma suspensão de financiamento para Schincariol O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou a suspensão da operação indireta de financiamento total de R$ 227,8 milhões ao grupo Schincariol. Segundo informações do banco, a operação, que é comandada por um consórcio de bancos liderado pelo Bradesco, foi suspensa devido às suspeitas de sonegação fiscal efetuadas pelo grupo. O banco esclarece que, quando pedidos de financiamento chegam ao banco, sejam de operações diretas ou indiretas, a empresa que pede os recursos anexa ao pedido declarações de impostos em dia - o que foi feito pela Schincariol. Porém, com a prisão da diretoria da empresa pela Polícia Federal, por suspeita de sonegação, as declarações de impostos em dia podem não corresponder à verdade, na avaliação do banco. O BNDES informa que a operação ficará em suspenso até posicionamento final da Polícia Federal sobre o caso. O banco esclareceu ainda que as garantias da operação são todas do consórcio de bancos, que além do Bradesco incluem o Itaú BBA, o Unibanco e o Banco do Brasil. A aprovação da operação indireta de financiamento ao grupo foi anunciada pelo banco em fevereiro desse ano. Em comunicado, o BNDES esclareceu, na época, que os recursos seriam utilizados para a construção de duas fábricas: uma em Benevides (PA) e outra em Igrejinha (RS).