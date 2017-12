BNDES dará empréstimo para padarias A partir desta sexta-feira cerca de 52 mil empresas de panificação do País terão acesso a uma linha de financiamento do BNDES. O financiamento será concedido por meio de um cartão e poderá ser solicitado pela internet. O empresário terá direito a até R$ 50 mil, mas há negociações entre a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip) e o BNDES para aumentar esse valor. O empréstimo terá custo de 2,17% ao mês - cerca de 31% ao ano. Essa é a primeira parceria que se estabelece entre o banco e o setor. "Estamos tentando com o BNDES financiamentos entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. As panificadoras estão sucateadas e essa linha de empréstimo servirá apenas para a compra de fornos e alguns equipamentos", disse o vice-presidente da Abip, Frederico Maia. Segundo ele, das 52 mil panificadoras do País, entre 85% e 90% são de pequeno porte e os donos não têm dinheiro para investir no negócio. Em 2002, o setor obteve receita de R$ 20 bilhões e, segundo Maia, o mesmo faturamento deverá ser repetir neste ano. "A queda do poder aquisitivo e a alta nos preços dos pães impedirão o crescimento da receita", afirmou . O cartão está disponível no portal do BNDES e para obtê-lo basta acessar o site: www.cartao.gov.br. O portal de Operações do Sistema BNDES conta ainda com um espaço para realização de negócios entre micro, pequenas e médias empresas e seus fornecedores, fabricantes de máquinas e equipamentos. Informações pelo telefone (021) 2277-8877.