BNDES dará prioridade à exportação e pequenas empresas O novo presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho Filho, que tomará posse hoje à tarde, em Brasília, disse que o banco terá duas prioridades este ano: a enfase à exportação e à pequena e média empresa. Eleazar de Carvalho Filho disse só no ano passado o BNDES realizou 130 mil operações de financiamento para as micro e pequenas empresas, disse em entrevista ao Bom Dia Brasil, da TV Globo. "Precisamos fomentar e incluir empresas menores, nesse esforço de exportação, de geração de empregos e de crescimento", afirmou.