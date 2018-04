BNDES defende ajuda para o setor elétrico "Estamos absolutamente tranquilos e conscientes de ter feito a coisa certa. Francamente, as críticas são levianas e de má-fé", reagiu o diretor de Infraestrutura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Otávio Castelo Branco, ao responder ao bombardeio de críticas que o acordo entre o governo e as empresas de energia elétrica tem enfrentado, nos últimos dias. O acordo recompõe perdas acumuladas pelas empresas, no ano passado, em decorrência do racionamento e da queda no faturamento. Com a iminência de votação no Congresso da Medida Provisória (MP) do setor elétrico, essas críticas se multiplicaram, com matérias publicadas na imprensa acusando o acordo de favorecimento às empresas e de falta de transparência. Em entrevista ao Estado, Castelo Branco responde a uma a uma das contestações ao acordo e chama os críticos de "engenheiros de obras feitas". "Agora é fácil dizer: Ah! choveu, não precisava da energia emergencial. E se não chovesse? A sociedade gostaria de viver com apagões?", indaga. Estimada inicialmente em R$ 25 bilhões, a conta total do racionamento baixou para R$ 19,5 bilhões nas negociações com o Congresso para aprovar a MP. Ela será paga até 2005, com o aumento de 2,9% da tarifa paga por consumidores das classes média e rica, e de 7,9% para as empresas. Os consumidores de baixa renda foram isentos do custo. Caberá ao Tesouro emitir papéis para financiar as perdas das empresas, resultando, portanto, em expansão da dívida pública. Lucros exorbitantes A crítica mais forte e recorrente nas discussões sobre a MP, no Congresso, é relativa ao excelente resultado financeiro das geradoras e distribuidoras de energia em 2001, apesar do racionamento. Com base em matérias publicadas em jornais, os parlamentares argumentavam que os elevados lucros registrados nos balanços de 2001 de geradoras e distribuidoras eram a prova viva de que seria dispensável o socorro dado pelo acordo. Castelo Branco responde que o lucro (em média, 33% maior do que em 2000) é explicado pela contabilização, no balanço de 2001, do adiantamento de 90% das perdas, autorizado pela Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE). "A dúvida é se seria cabível este lucro. Do ponto de vista de uma atividade regulada pelo Estado na tarifa e no volume (de energia vendida), não há dúvida que é cabível. Imagine quão desastroso seria o resultado de uma empresa com tarifa regulada e volume reduzido? É como se você obrigasse o motorista do ônibus a ocupar só metade dos assentos e cobrar o mesmo preço da passagem", explica Castelo Branco. A compensação das perdas com o racionamento constante no acordo exerceu o papel de recompor o lucro. "Julgamos que elas têm direito a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, portanto de contabilizar o adiantamento no balanço. Sem isso, o resultado de todas seria horroroso", garante o diretor do BNDES. Repassados pelo BNDES, o financiamento das perdas às empresas somou R$ 7,5 bilhões em 2001 e mais R$ 2 bilhões e até o fim do racionamento no mês passado. As emergenciais Outra crítica refere-se à quantidade de energia emergencial contratada, com custo estimado em R$ 12 bilhões (se toda ela for usada) ou R$ 6,7 bilhões (se não tiver nenhum uso). Os cálculos da GCE para definir o volume a ser contratado foram feitos seguindo o pior cenário possível, de escassez de chuvas a partir de dezembro passado. Só que a natureza foi generosa, choveu em abundância, os reservatórios encheram e, em 2001, não haverá necessidade de uso da energia emergencial contratada. "Realmente, a probabilidade de uso em 2001 é zero. Mas nosso objetivo foi dispor desta energia não para suprimento e sim como um seguro para uso em situações de emergência, de falta de chuvas e de energia hidráulica", explica Castelo Branco, explicando que as usinas ficarão no Brasil até 2005. A CBEE (Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial, criada para comprar térmicas no exterior) já contratou um total de 2.153 megawatts em 58 usinas, das quais 47 irão para o Nordeste e 11, para o Sudeste. Em setembro, os prognósticos meteorológicos já indicavam chuvas para o verão, mas a GCE optou por não correr risco algum, o que a levou a superestimar o volume de compra da energia emergencial, observam os críticos. Além disso, como a ocorrência de chuvas não é um dado de previsão matemática, o ritmo de contratação deveria ter sido mais gradual, para tentar adequar o volume às necessidades e economizar recursos. Otávio Castelo Branco responde que estas estratégias eram inviáveis porque, em sua maioria, as usinas contratadas não existiam, foram construídas especificamente para suprir o Brasil e a construção demora de seis a oito meses. "Sem usinas emergenciais, correríamos risco sério de apagão se não caíssem chuvas", explica.