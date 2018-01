BNDES define novas regras para financiamentos O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) definiu novas regras para a concessão de financiamento, com o objetivo de estimular o mercado de capitais a governança corporativa e o lançamento de debêntures. Além disso, decidiu que reduzirá sua participação e encarecerá os custos de empréstimos a empresas com faturamento acima de R$ 3 bilhões (com exceção das linhas de exportação), a não ser que adotem um programa de emissão de títulos, como as debêntures. O banco lançou dois programas - o de Incentivo à Adoção das Regras de Governança Corporativa e o de Apoio à Emissão de Títulos Corporativos. Na prática, a instituição de fomento estendeu para os financiamentos o estímulo ao mercado de capitais e boas práticas societárias que já estavam no foco de atuação do BNDESPar, braço de participações do banco. "Queremos melhorar a qualidade do nosso crédito", disse o presidente Eleazar de Carvalho Filho. O programa de incentivo estabelece regras, que entram em vigor dentro de seis meses, para todas as empresas com faturamento acima de R$ 100 milhões em novos projetos, e outras que gerarão vantagens concretas para a empresa, o chamado "Bônus de Governança Corporativa". As vantagens se darão por meio do aumento da participação do banco no financiamento, ampliação do prazo de pagamento e redução do custo financeiro. As regras prevêem a vedação expressa de mútuo (empréstimos da empresa para o controlador, basicamente) e maior rigidez e transparência nas transações entre partes relacionadas como entre empresas do mesmo grupo ou de sócios comuns. Estas regras, segundo o banco, objetivam estabelecer "um nível mínimo de governança corporativa considerado apropriado ao estágio de desenvolvimento atual do mercado de capitais no Brasil". Já as medidas de incentivo dividem-se em quatro pacotes (bronze, prata, ouro e platina), conforme o nível de adesão aos itens definidos pelo banco. O bônus relativo ao pacote bronze, por exemplo, inclui ampliação do prazo de amortização em um ano, o nível de participação do banco no total aumenta em 10 pontos porcentuais, mas não há redução de custo. Já no de platina, prazo aumenta em três anos, a participação em 25 pontos e o custo encolhe em 0,70 ponto. Debêntures O programa de títulos pretende induzir as grandes empresas (com faturamento anual acima de R$ 3 bilhões) a desenvolver um mercado de renda fixa local, com participação do banco na compra de fatia de até um terço do total. Além do fomento, o próprio BNDES passa a ter nas debêntures uma forma de capitalização no futuro. Estas emissões devem se caracterizar como "operações de mercado de capitais", com valores mínimos de R$ 300 milhões, resgate não inferior a três anos e distribuição para varejo definida. As condições de financiamento para as grandes empresas foi alterada, com a redução de 10 pontos porcentuais no nível de participação do BNDES em futuros empreendimentos e aumento de 20% para 40% do valor financiado ligado à variação de uma cesta de moedas. Estes limites não valem nas operações de exportação. Com o aumento do valor em cesta de moedas, reduz a parte do financiamento referenciada na TJLP. Caso venham a aderir a estes programas, as grandes empresas escapam das limitações de participação e de custo. Transição Eleazar reconheceu que o programa de incentivo à governança entrará apenas em vigor em junho, no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e portanto, ponderou que "qualquer futura administração é soberana para mudar qualquer política operacional do banco". Destacou, contudo, que as alterações realizadas refletem as mudanças ocorridas no mercado de capitais desde 2000 até hoje.