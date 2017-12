BNDES deixa de financiar OAS na Argentina

O prazo do crédito contratado com o banco venceu em junho de 2016. Em dezembro, o governo da Província do Chaco formalizou a desistência do pedido de prorrogação do prazo. O restante da obra terá financiamento local. O banco continuará a receber os pagamentos referentes à parcela já desembolsada, que corresponde a 70% do financiamento de US$ 165 milhões.

Com a decisão, o BNDES diz ter solucionado o segundo dos 25 contratos que foram suspensos. Em dezembro, o banco retomou desembolsos para Queiroz Galvão, em Honduras. Há outros 23 contratos em análise.