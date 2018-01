BNDES descarta possibilidade de capitalização da Cesp O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, descartou hoje a possibilidade de a instituição investir diretamente na capitalização da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), como pleiteava o governo paulista. Ele esclareceu ainda que o banco só poderá participar do processo repassando recursos que eventualmente forem concedidos pelo Tesouro Nacional. "O BNDES é mero intermediário entre o Tesouro e o governo do Estado de São Paulo. O Banco recebe aportes de recursos do Tesouro e repassa para a Cesp", disse ele, citando que no ano passado, tal liberação atingiu R$ 1,2 bilhão. Mantega ressaltou que o governo do Estado de São Paulo precisa encontrar uma solução urgente para a reestruturação financeira da empresa, pois no dia 16 vence uma obrigação de capitalização da estatal, que segundo o vice-presidente do BNDES, Demian Fiocca, seria de R$ 200 milhões. Crítica à proposta Mantega criticou a proposta feita pelo governo do Estado recentemente, para reestruturação do passivo de R$ 10 bilhões da Cesp, que contaria com recursos do BNDES. "A proposta feita agora nos levaria a um descasamento, (pois implicaria em) subscrever debêntures da Cesp sem a cobertura do Tesouro. O BNDES ficaria com uma exposição maior do que já tem da Cesp, que é de R$ 3 bilhões, e com descasamento, porque ficaria devendo para o Tesouro com o risco Cesp", explicou. Mantega afirmou que o R$ 1,2 bilhão repassado pelo Tesouro ao governo do Estado no ano passado provocou um gasto fiscal equivalente àquele montante, mas que foi diminuído com o pagamento de uma parcela de R$ 150 milhões pelo governo do Estado.