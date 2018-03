BNDES desembolsa R$ 48,8 bilhões para a indústria em 2009

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou R$ 48,8 bilhões para a indústria este ano até setembro, correspondentes à metade das liberações da instituição no período, que somaram R$ 96,9 bilhões. O valor destinado a indústria é 97% superior ao que o setor recebeu do banco no mesmo período do ano passado.

Já o setor de infraestrutura, recebeu R$ 31,5 bilhões, com alta de 32% em relação a janeiro a setembro de 2008. "Outros setores" ficaram com R$ 16,5 bilhões, o que equivale a um aumento de 45% sobre igual período de 2008.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentro da indústria, os destaques por subsetor no valor desembolsado pelo BNDES foram para os setores de química e petroquímica, com R$ 23 bilhões (+ 587% sobre janeiro a setembro de 2008); transportes, com R$ 19,7 bilhões (+42%), e energia elétrica, com R$ 8,8 bilhões (+73%).