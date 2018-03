BNDES desembolsará até R$ 20 bilhões para infra-estrutura O ministro do Planejamento, Guido Mantega, informou hoje que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve investir neste ano entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões para projetos de infra-estrutura. No total do ano, a entidade disponibilizará R$ 47,3 bilhões, ante R$ 35,1 bilhões em 2003. Em sua participação no Fórum de Debates Infra 2004, promovido pela Agência Estado e IBC, o ministro afirmou que a participação de recursos do governo na relação taxa de investimentos sobre o PIB vai aumentar este ano. Do total de 20,6% de taxa de investimento sobre o PIB, no período de 2000 a 2003, um montante equivalente a 18,8 pontos porcentuais coube aos investimentos do setor privado, enquanto a parcela de 1,8 ponto porcentual coube a investimentos públicos. Esta parcela do setor público aumentará agora para 2 pontos porcentuais. Ao falar sobre a capacidade de investimento do governo, Mantega afirmou que o governo está fazendo um grande esforço de redução das despesas com custeio, como viagens, por exemplo. De acordo com Mantega, no ano passado, Brasília conseguiu cortar R$ 2 bilhões de gastos. Neste ano, a redução é de R$ 3 bilhões.