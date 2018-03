BNDES: desembolso à indústria sobe 97% até setembro O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desembolsou R$ 48,8 bilhões para a indústria este ano até setembro. O valor corresponde à metade das liberações da instituição no período, que somaram R$ 96,9 bilhões. O volume de recursos destinado a indústria é 97% superior ao que o setor recebeu do banco no mesmo período do ano passado.