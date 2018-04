BNDES: desembolsos sobem 10,8% no 1º semestre O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou hoje um aumento de 10,8% nos desembolsos no primeiro semestre deste ano ante igual período do ano passado. As consultas para novos investimentos cresceram 40% no período. Os desembolsos para o setor industrial subiram 8% no período.