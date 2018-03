BNDES desembolsou R$ 3,45 bilhões no primeiro bimestre Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atingiram R$ 3,45 bilhões no primeiro bimestre deste ano. Este montante manteve-se no mesmo patamar dos desembolsos realizados no mesmo período do ano passado, quando o banco liberou R$ 3,44 bilhões. No primeiro bimestre deste ano, também foram desembolsados R$ 378 milhões com recursos do Tesouro Nacional, no âmbito do Programa Emergencial de Energia (PEE), criado pelo governo federal como conseqüência do acordo firmado com as empresas do setor elétrico depois do racionamento. No mesmo período do ano passado, os desembolsos no âmbito do Programa Emergencial de Energia, com recursos do Tesouro Nacional, totalizaram R$ 914 milhões. As pequenas empresas representaram papel importante no destino dos recursos do BNDES este ano. Dos desembolsos realizados para financiamentos do banco em 2003, R$ 1,059 bilhão foi para projetos de micro, pequenas e médias empresas (MPME). Esse valor é 16% acima do total desembolsado para esse segmento no mesmo período do ano passado, e representa 28% das liberações totais de financiamento do banco. O maior volume de recursos destinou-se ao setor de infra-estrutura, com R$ 309 milhões. Seguiram-se os setores agropecuário, com R$ 264 milhões; indústria, com R$ 242 milhões; comércio e serviços, com R$ 205 milhões; e educação e saúde, com R$ 39 milhões. Regiões As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram o destino de 24% do total de recursos liberados pelo BNDES em janeiro e fevereiro deste ano. No primeiro bimestre deste ano, os desembolsos para estas regiões aumentaram 12,28% em comparação com o mesmo período em 2002, atingindo R$ 868 milhões, ante os R$ 773 milhões verificados nos primeiros dois meses do ano passado. O banco informou ainda que as liberações de recursos para projetos com objetivo social tiveram crescimento de 12% neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 146,6 milhões. Este valor inclui as operações de microcrédito, saúde e educação, agricultura familiar, gestão municipal e infra-estrutura urbana(saneamento e transporte urbano). Segundo o BNDES, os desembolsos em janeiro e fevereiro deste ano, por meio dos agentes financeiros, alcançaram R$ 1,92 bilhão. O Bradesco foi o banco que mais repassou recursos do banco, seguido por Banco do Brasil, Banco Santos, Safra e Itaú. Por sua vez, no segmento de micro, pequenas e médias empresas, o ranking de maiores repassadores é liderado pelo Banco do Brasil, seguido por Banco Volkswagen, BCN e Dibens. No mesmo período, as aprovações de financiamentos totalizaram R$ 2,37 bilhões. A indústria foi o segmento que mais recebeu aprovações, com R$ 1 bilhão para o setor, seguida por R$ 630 milhões para agropecuária, R$ 385 milhões para infra-estrutura, R$ 302 milhões para comércio e serviços, e R$ 59 milhões para educação e saúde. As consultas para financiamento atingiram o montante de R$ 3,47 bilhões e os enquadramentos (operações consideradas passíveis de receber financiamento), R$ 2,45 bilhões.