BNDES destina R$ 21,9 milhões para ampliação de Paranaguá O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está concedendo o segundo financiamento para o projeto de ampliação do terminal do Porto de Paranaguá, no Paraná. Os recursos, no total de R$ 21,9 milhões, serão concedidos para a empresa Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A (TCP), que está investindo R$ 43,6 milhões no projeto. Segundo nota do banco, a ampliação das instalações portuárias vai permitir a criação de 350 novos postos de trabalho. Ainda de acordo com o BNDES, a concessão do financiamento está ligada à decisão da instituição de desenvolver ações que "estimulem o comércio exterior do Brasil, de forma a gerar balanço positivo de divisas, reduzindo a vulnerabilidade da economia nacional". A TCP foi constituída em 1999 após vencer a licitação pública para arrendamento do terminal de contêineres no porto de Paranaguá. Seus principais acionistas são a Soifer Participações Societárias Ltda. e a Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB).