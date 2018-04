BNDES destinará R$ 1,5 bi à Gerdau

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou ontem uma operação de limite de crédito de R$ 1,5 bilhão para o plano de investimentos do Grupo Gerdau, no período de 2009 a 2013. Os recursos serão utilizados em vários projetos da empresa, especialmente em modernização e ampliação de capacidade de algumas linhas de produtos. Os investimentos totais previstos pela siderúrgica no período, em todas as suas operações mundiais, atingem US$ 3,6 bilhões. No dia 22 de junho, a Gerdau anunciou acordo de renegociação de dívida com cerca de 40 instituições financeiras. Pelo acordo, termos de desempenho de contratos de financiamento no total de US$ 3,7 bilhões foram flexibilizados até setembro de 2010. Em março, a dívida bruta da Gerdau era de R$ 22,1 bilhões e a líquida, de R$ 16,3 bilhões. Na época, a Gerdau informou, por meio de comunicado, que a renegociação implicaria custo adicional estimado entre US$ 20 milhões e US$ 60 milhões, dependendo do período de vigência da renegociação da dívida com os bancos. O novo limite de crédito do BNDES foi aprovado em 16 de junho, informou a Gerdau ontem, em comunicado, enfatizando que esses recursos serão destinados ao mercado brasileiro. Segundo a siderúrgica, trata-se da renovação de outro limite, aprovado em outubro de 2005, no valor de R$ 900 milhões, e "já totalmente utilizado". Na nota, a empresa informa que os recursos serão utilizados na ampliação da capacidade de produção de alguns produtos, logística, geração de energia e projetos ambientais. O gerente do departamento de indústrias de base do BNDES, Rodrigo Mendes, classificou a operação como um sinal de retomada dos investimentos no setor siderúrgico. Ele afirmou que, mesmo que os recursos aprovados não estejam voltados a novas unidades, mas para ampliações necessárias ao funcionamento da empresa, a operação mostra que "haverá retomada dos investimentos daqui para frente". Para ele, a expectativa do banco é que os investimentos sejam retomados gradualmente. A concessão do limite de crédito significa o apoio do BNDES aos investimentos. COLABOROU ALBERTO KOMATSU