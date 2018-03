BNDES destinará US$ 45 milhões a navios de apoio O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai dar dois financiamentos que somam US$ 45 milhões para a construção de dois navios de apoio marítimo a plataformas de petróleo. Os recursos a serem repassados são do Fundo de Marinha Mercante e correspondem a 90% do custo total da construção. As embarcações serão construídas pelo Estaleiro Itajaí, em Santa Catarina, e quando ficarem prontas, o que está previsto para junho de 2005, substituirão outras de bandeira estrangeira que prestam serviço à Petrobras na Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Uma operação de US$ 25,2 milhões será para a BOS Navegação Ltda, que tem como controladoras a brasileira Petroserv S/A e a norueguesa FarstadBrasil. O navio da BOS será do tipo AHTS, que realiza o manuseio de âncoras, reboque e suprimento, e foi orçado em US$ 28 milhões. A outra operação, de US$ 19,7 milhões, é com a a Sealion do Brasil Navegação Ltda (SBN). Também controlada pela Petroserv, mas em sociedade com a empresa grega Toisa, a SBN foi criada em março de 2001, com o objetivo de atuar exclusivamente no segmento de navios especiais de apoio. A embarcação encomendada pela SBN é do tipo MPOSV, utilizada para serviços de mergulho e operação de robôs submarinos e representa um investimento de US$ 21,9 milhões. Tanto BOS quanto SBN são sediadas em Macaé (RJ). Lançamento Na próxima segunda-feira, às 11h será lançado ao mar o primeiro navio do estaleiro BrasFels (antigo Verolme) após 10 anos. A embarcação, do tipo AHTS, faz parte de uma encomenda do grupo Delba Marítima Navegação S.A ao grupo Fels Setal, no valor de US$ 90 milhões, referente à construção de três navios. Durante o evento também haverá o batimento de quilha - etapa inicial da construção de um navio - de outra embarcação do mesmo tipo. O navio lançado ao mar será batizado como Geonísio Barroso, ex-presidente da Petrobras (1961) e fundador da Braspetro Internacional. De acordo com o secretário estadual de Energia, Petróleo e Indústria Naval do Rio, Wagner Victer, o evento é um marco para a construção naval brasileira, pois a embarcação que será entregue é a primeira desse tipo a ser construída no País.