BNDES detecta redução em demanda por crédito O diretor para a área de Finanças do BNDES Roberto Timótheo da Costa disse que está havendo uma redução na procura dos empresários por recursos do banco. Para ele, "os empresários querem claramente perceber quem é que vai dar o primeiro movimento. E o primeiro movimento, em um País carente de infra-estrutura, vai ser no setor de infra-estrutura". O executivo afirmou que o Estado tem grande dificuldade de financiar diretamente estas obras. Segundo ele, mesmo os municípios que cumprem a Lei de Responsabilidade Fiscal tem dificuldades de financiamento. Quando questionado sobre o porquê específico da "espera" dos empresários em acessar os recursos do banco, o executivo disse que "está começando o processo de desenvolvimento do País, que distribui renda e cria novos postos de trabalho". O executivo participou de cerimônia de restauração dos azulejos da Igreja do Outeiro da Glória, no Rio.