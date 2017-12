Bancos estão represando dinheiro do BNDES, diz Paulo Skaf

BRASÍLIA - O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, defendeu nesta terça-feira que o BNDES aplique "ao máximo" seus recursos para financiamentos neste momento de crise. Em evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Michel Temer e do presidente do banco de fomento, Paulo Rabello de Castro, Skaf disse que a medida pode ajudar a impulsionar a atividade das empresas.

"Ninguém fala em recursos do Orçamento, estamos falando recursos do próprio BNDES. O banco recebe cerca de R$ 80 bilhões em retorno de pagamentos e em recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) que não estão sendo aplicados. O banco precisava estar aplicando ao máximo", disse Skaf.

O presidente da Fiesp lembrou que grande parte dos recursos do BNDES são repassados por outras instituições financeiras (as chamadas operações indiretas). Ele acusou essas instituições de estarem represando o crédito. "Se não houver boa vontade dos agentes, fica tudo engessado, há dificuldade nesse sentido", afirmou.

Skaf ainda defendeu um "meio-termo" na proposta de parcelamento de débitos tributários, o Refis. Segundo ele, é preciso chegar a um texto com condições intermediárias entre a proposta do governo e a do relator, deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG), que previu descontos praticamente integrais em juros e multas.